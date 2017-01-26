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Министр экономики, вице-канцлер правительства Германии Зигмар Габриэл предупредил, что Европейский Союз может развалиться, если популисты во Франции или Нидерландах одержат победу на выборах в этом году. Об этом сообщает Reuters.

«Французские президентские выборы этой весной – судьбоносные для Европы выборы с горьким привкусом», - сказал Габриэль во время своего выступления в Бундестаге.

«После выхода Великобритании из ЕС в прошлом году, если враги Европы смогут снова получить власть в Нидерландах или во Франции, мы сталкиваемся с угрозой – крупнейший проект цивилизации ХХ века, а именно – Европейский Союз может развалиться», – добавил он.

Напомним, Президент Петр Порошенко считает, что Россия стремится подорвать доверие и разъединить Европейский Союз.
ForUm

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