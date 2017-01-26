Прокуратура открыла производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области. Об этом сообщила спикер прокуратуры Луганской области Анна Зыкова в эфире 112 Украина.

По ее словам, на 41 км перегона находятся около 55 человек в камуфлированной одежде, среди которых народные депутаты Семенченко, Костенко, Пастух, Парасюк. Они разместили на железнодорожном пути 3 деревянных «ежа» и блокировали грузы, которые перемещались на неподконтрольную украинской власти территорию.

«Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией ч. 1 ст. 279 УК, это блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта. Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, 25 января народный депутат, бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко заявил, что ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса.