Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп убежден, что использование пыток в отношении подозреваемых в терроризме в американских тюрьмах является эффективным и может быть оправдано.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News, сообщает Deutsche Welle.

Отвечая на вопрос о вероятности возвращения таких пыток, как от имитации утопления и т.д., Трамп заявил, что за последние сутки он общался с высокопоставленными представителями разведки и спросил у них, работают ли пытки. «И ответ был да, однозначно», - отметил он.

Президент США привел в пример убийства, которые совершают боевики террористической организации «Исламское государство» на Ближнем Востоке, снимая преступления на видео. По его словам, ИГ делает вещи, «о которых никто не слышал со времен Средневековья».

«С огнем нужно бороться с помощью огня», - убежден Трамп.

В то же время он добавил, что в этом вопросе полагается на мнение своей команды, в частности, главу Центрального разведывательного управления Майка Помпео и министра обороны Джеймса Мэттиса. «Считаю ли я, что это работает? Безусловно, это работает», - сказал президент США.