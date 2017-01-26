Как и прогнозировали эксперты, условия стали жестче, а сроки их выполнения четко очерчены. «АиФ» разбирался, сможет ли наша страна выполнить требования кредитора.

Проект меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ предусматривает семь новых структурных маяков. Рассмотрим с помощью экспертов каждый из них подробно.

ТРЕБОВАНИЕ №1

Во-первых, Кабинет министров должен до конца января 2017 г. принять решение о монетизации субсидий.

«Необходимость монетизировать льготы – это рекомендация нормальная для любой страны, а Украина к тому же высококоррумпированная - находится в рейтинге стран мира по уровню восприятия коррупции на 130 месте из 167 возможных. Мы должны пытаться монетизировать любые льготы и выплаты, чтобы сократить объемы коррупции», - считает Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера.

Собственно, над этим вопросом Украина уже работает. В правительстве разработан механизм, какой именно будет монетизация субсидий в сфере коммунальных услуг. Озвучил его Игорь Насалик, министр энергетики и угольной промышленности. Предполагается открытие специальных банковских счетов, с которых граждане будут иметь право рассчитываться только за коммунальные услуги. Сэкономленные средства впоследствии могут потратить на другие нужды как бонус. Проект планировали презентовать после окончания отопительного сезона 2017-го. Но, если хотят выдержать сроки МВФ, нужно ускорить процесс. Важный плюс монетизации – имея возможность потратить оставшиеся деньги, люди начнут экономить природные ресурсы.

Также монетизировать собираются льготы на проезд: либо ежемесячно в процентах от прожиточного минимума, либо выдавать фиксированную сумму.

ТРЕБОВАНИЕ №2

Во-вторых - пенсионная реформа. Установлен новый срок - конец марта 2017 года.

Действующий проект меморандума предусматривал принятие закона о пенсионной реформе до конца декабря прошлого года. Этого не произошло, поэтому МВФ ужесточил требования. Условие фонда - постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин - на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017, для женщин - на шесть месяцев после 2021, до тех пор, пока в 2027 году пенсионный возраст для всех не достигнет 63 лет.

По мнению Устенко пенсионную реформу в Украине будет сложно провести политически, но она жизненно важна для страны.

«Пенсионная система находится в предколлапсном состоянии. Дефицит пенсионного фонда в прошлом году составил более 6% ВВП. Это колоссальная величина, которая показывает, что система неустойчива. В Украине в полтора раза превышен допустимый норматив, по которому на 10 работающих приходится 8 пенсионеров (у нас - на 10 работающих - 12 пенсионеров», - говорит эксперт.

По словам Устенко в предыдущей версии меморандума, Украине предлагали перейти к параметрической пенсионной системе, которая предполагает отказ от льготных пенсий и уменьшение уровня максимально возможной пенсии, но мы на это не пошли. Каждое дополнительное затягивание может привести пенсионную систему к катастрофе.

Несмотря на непопулярность пенсионной реформы в народе, власти, похоже, всерьез задумались над тем, что дальше откладывать решение вопроса опасно. Так, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что законопроект о пенсионной реформе может быть внесен в Верховную Раду весной 2017 года.

«Над пенсионной реформой мы работаем уже 9 месяцев. Весной 2017 года, если это будет согласовано со всеми заинтересованными сторонами, в Раду будет внесен законопроект о пенсионной реформе», - сказал министр.

ТРЕБОВАНИЕ №3

В-третьих - земельная реформа. Подать законопроект о рынке земли в парламент власть обязывалась к концу сентября прошлого года, но не сделала этого. Сейчас маяк прописан снова, но гораздо жестче - до конца марта закон должен быть принят.

Главные опасения противников открытия рынка сельхозземель в Украине в том, что иностранцы могут начать активно покупать участки. Тем не менее – это единственный способ разблокировать инвестиции в украинский агросектор.

«Мы не можем достичь максимальных показателей по урожайности, потому что ни у кого нет возможности инвестировать в технологии сейчас, так как это очень небезопасно делать, когда твой основной ресурс - земля, под риском (не в частной собственности)», - говорит Тарас Высоцкий, генеральный директор Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса.

ТРЕБОВАНИЯ №4 и 5

Четвертый и пятый маяки касаются Приватбанка. Надо выбрать международную компанию с хорошей деловой репутацией для проведения аудита. Срок - конец января 2017 года.

Аудиторы должны выявить, были ли допущены нарушения в составлении финансовой отчетности в течение полугода до национализации. Второе условие по Привату - выбрать международного аудитора для оценки выполнения акционерами условий реструктуризации. Срок - конец июня 2017 года. Компания должна оценить, позволяют ли условия реструктуризации компенсировать потери по ссудам, выданным связанным лицам.

По мнению Владимира Сиденко, эксперта экономических программ Центра Разумкова, национализация Приватбанка осуществлена эффективно в процедурном плане, но спорно по отношению к держателям евробондов. Это может послужить предметом судебных разбирательств. А аудит условий реструктуризации – это вопрос внутриукраинских взаимоотношений между разными участниками политических групп.

«Все у нас завязаны на определенных финансовых потоках, и не известно, что всплывет в результате аудита и как это повлияет на реструктуризацию», - говорит эксперт.

Но так или иначе, аудит дело крайне полезное. «Налогоплательшики получили в свою собственность национализированный Приватбанк. Это обошлось им в 5 млрд долл. Теперь у них должно появиться естественное желание сделать аудит купленного имущества, чтобы понимать, что они приобрели. Это как купить квартиру, в которой по описаниям продавца, есть евроремонт и желать проверить есть ли он в действительности», - приводит пример Устенко.

ТРЕБОВАНИЕ №6

Следующий пункт - создание единого реестра получателей социальных выплат - до конца июня 2017 года.

По словам Сиденко, введение единого реестра даст четкое представление о том, кто, сколько и на каких основаниях получает соцпомощь и поможет избавиться от коррупционной составляющей.

«Это полезное начинание, но реализация вопроса трудоемкая и требует определенных средств и обучения людей, чтобы правильно наладить информационные потоки, сборы, хранение и обработку информации», - говорит он.

А Игорь Шевляков, эксперт Украинского института публичной политики уверяет, что потенциал решения технической задачи существует, главное - политическая воля, чтобы заставить все органы, которые имеют отношение к ней, действительно привести в порядок свои данные и «отдать» их в единый реестр.

ТРЕБОВАНИЕ №7

И наконец, последнее - создание законодательного поля для работы антикоррупционных судов. Срок - до конца июня 2017 года.

«Есть консенсус относительно того, что специализированная система правосудия по коррупции нужна, но еще нет даже на экспертном уровне единого согласия в том, как именно она должна выглядеть: в виде отдельных специализированных судов, или специализированной палаты в рамках судов первого уровня, или вообще нужно создать отдельный специализированный суд высшего уровня», - говорит Шевляков.

По мнению Сиденко очень важно решить, как это будет вмонтировано в общую судебную систему. «Практика показывает, что решение любых специализированных органов может наталкиваться на проблемы, связанные с неурегулированностью вопросов распределения компетенции. Мы видим это на примере конфликтов, которые возникают между Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой», - напоминает эксперт.

Как считает Шевляков, выработать и принять политическое решение в срок можно успеть, но само создание новых судов растянется по времени. «Мы видели, что такой вопрос, как создание специализированной антипрокуратуры занял целый год, а суд – это задача посложнее».