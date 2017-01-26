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В Киеве правоохранители устанавливают обстоятельства смерти годовалой девочки, которая умерла от ожогов во время купания.  Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Мы опросили отца ребенка, который объяснил, что женщина купала в ванной дочь, а с бойлера вылился кипяток и попал на девочку. Жена сразу вытащила ребенка из ванны и обработала ожоги медицинскими средствами и положила дочь спать. Через некоторое время она начала плохо себя чувствовать - и женщина вызвала «скорую». Девочка, которую госпитализировали в ожоговое отделение, через несколько дней умерла», - рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и причины смерти устанавливаются.

 
ForUm

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