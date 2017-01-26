Профессор Тед Маллок, которого, насколько известно, Дональд Трамп хочет назначить послом США в Европейском Союзе, ожидает, что евро «развалится» в течение ближайших полутора лет, сообщает ВВС.

Он также сказал, что Великобритания могла бы заключить с США «удовлетворительный для обеих сторон» торговый договор в течение трех месяцев.

«Я хотел бы напомнить, что большая часть сделок о слиянии или приобретении компаний заключается примерно за три месяца», - сказал Маллок.

По мнению Маллока, так называемый «чистый» или «жесткий» выход Великобритании из Евросоюза (Brexit), то есть отказ от сохранения доступа к единому рынку на прежних условиях, был бы лучшим вариантом для страны.

Как только Британия выйдет из общего рынка и таможенного союза, она сможет игнорировать «брюссельскую бюрократию» и заключить торговый договор сама, добавил он.

По словам Маллока, любая попытка Брюсселя заблокировать переговоры между Лондоном и Вашингтоном будет абсурдной - «как если бы муж пытался запретить свой жене завести любовника».

«Те из нас, кто работал на Уолл-Стрит или в лондонском Сити, знают, что если вы посадите в одну правильную комнату правильных людей, у которых достаточно хорошей информации и много энергии, - а у Трампа, несомненно, много энергии, - то можно добиться результатов», - добавил Маллок.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может оказаться первым иностранным лидером, который встретится с новым американским президентом. Она отправляется в Вашингтон в пятницу. Среди прочего, оба лидера обсудят возможность заключения торгового договора между США и Британией.