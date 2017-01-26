также в разделеОбщество
Еще один полицейский чиновник отказался от борьбы за кресло главы Нацполиции
Оксана Марченко поддержала мужа и рассказала о личном 3
Сущенко в СИЗО не дают читать украинскую прессу 7
ГПУ подозревает, что фигурант дела Гречковского прикинулся психбольным 12
Украина ежемесячно платила восемь миллионов «мертвым душам» в «ЛНР» 14
Заммэра Ужгорода: Взяток не брал, из Украины не сбегал 26
По «схемам» в ГПЗКУ заведено более 150 дел 19
В Крыму задержали адвоката 30
Аваков рассказал, когда обнародуют результаты расследования убийства Шеремета 69
Сутки в АТО: один военный ранен, еще двое травмированы 22
Луценко: Заммэра Ужгорода разоблачили во взяточничестве, он сбежал 43
Воевавший за «ДНР» бразилец получил 13 лет тюрьмы 37
25 января. Картина дня 67
Дело ГПЗКУ: Трем задержанным сообщено о подозрении 30
НАБУ задержало руководителей ОГХК 135
Насиров: Я – поклонник Трампа 57
Жеребьевка стран-участниц «Евровидения» пройдет в конце января 35
Музеи Крыма обжаловали решение суда по золоту скифов 80

В Бахчисарае 26 января российская ФСБ Крыма проводит обыск в доме крымского татарина Сейрана Салиева. Об этом заявил глава ЦИК Курултая Заир Смедляев, сообщает Крым. Реалии.

По словам крымского адвоката Эмиля Курбединова, Сейран Салиев является гражданским активистом.

«Это гражданский активист, который объявил по громкоговорителю мечети об обысках в Бахчисарае (когда были арестованы по «делу Хизб ут-Тахрир» и увезли Ильми Умерова) и был оштрафован на 20 тысяч рублей Бахчисарайским судом. Его мама – Зодие Салиева, ветеран национального движения», – написал Курбединов в Facebook.

Также сообщается, что во дворе находится несколько десятков вооруженных людей, никого не выпускают из дома.

Напомним, сегодня, 26 января, адвокат Николай Полозов сообщил о задержании в оккупированном Крыму его коллеги адвоката Эмиля Курбединова.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги
Ботинки зимние