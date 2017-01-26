В Бахчисарае 26 января российская ФСБ Крыма проводит обыск в доме крымского татарина Сейрана Салиева. Об этом заявил глава ЦИК Курултая Заир Смедляев, сообщает Крым. Реалии.

По словам крымского адвоката Эмиля Курбединова, Сейран Салиев является гражданским активистом.

«Это гражданский активист, который объявил по громкоговорителю мечети об обысках в Бахчисарае (когда были арестованы по «делу Хизб ут-Тахрир» и увезли Ильми Умерова) и был оштрафован на 20 тысяч рублей Бахчисарайским судом. Его мама – Зодие Салиева, ветеран национального движения», – написал Курбединов в Facebook.

Также сообщается, что во дворе находится несколько десятков вооруженных людей, никого не выпускают из дома.

Напомним, сегодня, 26 января, адвокат Николай Полозов сообщил о задержании в оккупированном Крыму его коллеги адвоката Эмиля Курбединова.