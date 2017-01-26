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Незаконные вооруженные формирования вновь совершили обстрел дорожного коридора Донецк-Курахово на линии разграничения в районе проведения АТО. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«С 21:30 до 23:30 террористы осуществляли обстрел из стрелкового оружия, подствольных гранатометов и минометов в направлении контрольного поста «Марьинка». Огонь велся со стороны лесополосы временно неподконтрольного н.п. Александровка», - говорится в сообщении.

Пропускные операции в КПВВ «Марьинка» на этом дорожном коридоре в это время не осуществлялись.

Пострадавших среди гражданского населения и персонала пограничного ведомства нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

 
ForUm

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