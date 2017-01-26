В Одессе при попытке задержания застрелился мужчина, который разыскивался за нанесение человеку огнестрельного ранения на Киевском рынке 25 января.



Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

«Злоумышленник, который был на мопеде, сделал 4 выстрела в упор из огнестрельного оружия, предварительно, 9 калибра в пенсионера, а затем быстро исчез с территории рынка в направлении улицы Глушко. Пострадавший был доставлен в одну из городских больниц. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации», - сообщили в главке.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Таировского отделения полиции, правоохранители тщательно изучили все обстоятельства случившегося.

В городе был введен оперативный план «Сирена».

Отмечается, что на поиски подозреваемого был задействован весь личный состав Одесского гарнизона полиции.

«Кольцо вокруг него сжималось, полицейские сделали все возможное, чтобы заблокировать преследуемого, и при этом исключить малейшую возможность причинения вреда окружающим. Когда окруженный со всех сторон злоумышленник понял, что скрыться не удастся, он застрелился», - заявил представитель главка.

В настоящее время расследование продолжается, устанавливается личность злоумышленника и мотив нападения на пенсионера. По одной из версий следствия, нападение на рынке не было случайностью, а имела место попытка заказного убийства.

В ходе спецоперации никто из полицейских не пострадал. По некоторым данным, подозреваемый застрелился, когда был блокирован в противоположном от вышеназванного рынка районе Одессы, – Суворовском. Потерпевший пенсионер якобы ранее имел отношение к одной из известных преступных группировок.