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Народный депутат Владимир Арьев, возглавляющий украинскую делегацию в ПАСЕ, подтвердил, что один из докладчиков по Украине намерен внести в резолюцию пункт о выборах на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом он заявил на дебатах в ассамблее относительно функционирования демократических институтов в Украине, сообщает Европейская правда.

«Проект был подготовлен и сбалансирован. Но я могу только развести руками по поводу того, что происходит сегодня», - заявил он.

Арьев упрекнул докладчикам в связи с внесением поправок, которые изменяют суть документа.

«Устные поправки грешат тем, что противоречат фактам и реальности. Если это компромисс, то это компромисс без учета интересов Украины», - заявил он.

В качестве примера нардеп привел поправку о проведении выборов на Донбассе

«То, что нам предлагают, – противоречит даже минским соглашениям», - сказал Арьев.

Его поддержал член мониторингового комитета от Украины Сергей Соболев. «Это то же самое, если бы мы просили Грузию проводить и признавать выборы на оккупированных территориях. Это невозможно сделать», - отметил он.

Ранее сообщилась, что докладчики ПАСЕ намерены требовать от Украины парламентских выборов на оккупированной территории.

 
ForUm

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