Правоохранители разоблачили преступную группировку – «монополиста» в сфере угонов авто в Украине. Об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

Только за последние полгода угонов элитных авто ради возвращения их за компенсацию преступная группа под руководством курсанта-неудачника милицейского вуза и пенсионера ОВД нанесла материальный ущерб на десятки миллионов гривен.

Группа действовала по четкому плану. Втершись в доверие к владельцу элитного авто, злоумышленники похищали транспортное средство. А потом предлагали пострадавшему «дружескую» помощь в возвращении машины.

«Мы заметили, что участились случаи возврата автотранспорта за вознаграждение. Потерпевшая сторона обращалась с заявлением о том, что она не желает, чтобы мы проводили дальнейшее расследование в связи с тем, что транспортное средство найдено, возвращено, звучали и другие непонятные для следствия основания», - отметил начальник Департамента уголовного розыска Сергей Князев.

По его словам, благодаря проведенным мероприятиям установлено, что этим занимается преступная группа из жителей Киева, Киевской области и Львовской области. В ее состав входили бывшие сотрудники милиции, а также, вероятно, и действующие правоохранители.

Как сообщил начальник Департамента внутренней безопасности Евгений Коваль, организатором преступной схемы оказался 38-летний киевлянин, бывший курсант Национальной академии внутренних дел Украины. «Его исключили из вуза за употребление наркотиков. «Известно, что мужчина был участником преступных группировок, которые занимались разбоями, грабежами и рэкетом. В криминальном мире фигурант известный под прозвищами «Карп», «Псих» и «Жид».

«Полиции известно о нем в связи с фактами незаконного обращения с оружием, хранения наркотиков и совершения имущественных преступлений. Имея с подросткового возраста криминальный опыт и однокурсников, которые заняли должности в различных правоохранительных структурах страны, организатор банды «похитителей» наладил связи по обе стороны закона», - сказал Коваль.

Он добавил, что благодаря дружеским связям мужчина приобрел репутацию человека, который может без проблем вернуть похищенное авто. Среди его «клиентов» были известные деятели культуры и спорта, предприниматели, политики разного ранга. Мужчина представлялся потерпевшим как лицо, имеющее определенное влияние в криминальной среде, и может за определенную сумму найти авто и «решить» вопрос о его возвращении.

Действуя таким образом, преступная организация стала «монополистом», управляя большинством угонов в Украине.

Полицейские предполагают, что около 90% случаев с похищением, а затем возвратом за вознаграждение машин – дело рук задержанных фигурантов. Поэтому правоохранители призывают жертв авантюристов сообщать о подобных фактах в полицию.

Совместная спецоперация Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Департамента уголовного розыска, Главного следственного управления, бойцов спецподразделения КОРД, Центрального аппарата СБУ, Генеральной прокуратуры Украины проходила одновременно на территории Киева и области, а также Львовской, Хмельницкой, Житомирской и Одесской областей.

Проведено 48 санкционированных обысков. Изъяты восемь элитных автомобилей, на которых передвигались фигуранты, десятки ценных часов, деньги, устройства для считывания сигнала с электронного ключа автомобилей, несколько десятков мобильных телефонов, наркотические вещества и оружие.

Задержанным в порядке ст. 208 УПК Украины объявлено подозрение в совершении правонарушений, предусмотренных статьями 255 (Создание преступной организации), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 190 (мошенничество), 263 (незаконное обращение с оружием) и 309 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители не исключают, что список задержанных фигурантов преступной группы в дальнейшем будет пополняться. Расследование резонансного дела продолжается.