Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по согласованию с прокурорами Специальной антикоррупционной прокуратуры подали ходатайство в Соломенский районный суд Киева о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования в отношении судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Прибегнуть к таким действиям НАБУ и САП вынуждены в связи с сокрытием подозреваемого от органа досудебного расследования и объявления его в международный розыск. О вызове на допрос он проинформирован в соответствии с требованиями законодательства. Соответствующие публикации, как того требует закон, размещены на официальных ресурсах: в газете «Урядовый курьер» и сайте Бюро», - отмечается в сообщении.

Напомним, 6 сентября 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест скандального судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в получении 150 тысяч долларов взятки.

12 сентября Соломенский районный суд Киева разрешил задержание Чауса.

В конце сентября адвокат Чауса предоставил НАБУ справку о том, что судья находится в медучреждении в Крыму.

С 11 ноября Чаус находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.