также в разделеОбщество
Турчинов: 2017 год станет переломным в освобождении оккупированных территорий 10
За год в Украине переименовали 51 тысячу улиц и снесли 1,3 тысячи памятников Ленину 9
Путин объявил о подаче газа в Крым 24
Пограничники пока ничего не знают о блокаде «Л/ДНР» 9
«ПриватБанк» предупреждает клиентов о телефонных мошенниках 67
Член ЦИК пожаловался Луценко на ночной обыск его кабинета 16
В Тбилиси тысячи людей поклонились мощам святого, которые привез из Украины Митрополит Онуфрий 14
Священник УПЦ рассказал, почему 25 декабря может быть выходным днем 52
Коломойский закрывает канал Ukraine Today 55
Штаб: Пропавшие на Луганщине военные захвачены в плен 84
Сайт Минобразования заработал после атаки 20
Аваков после скандала попросил скидку на авто для полиции 68
Суд рассмотрит жалобу «Газпрома» на штраф АМКУ 18 января 25
«ДНР» передала Украине двух пленных женщин 110
Российский омбудсмен посетила крымских дезертиров в СИЗО Николаева 99
В МИД надеются, что визит Гройсмана в Израиль не за горами 24
Военных, погибших на Светлодарской дуге, не пытали 90
26 декабря. Картина дня 64

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука не доверяет организаторам блокады оккупированных территорий и не верит в успех акции.

Об этом он написал в Facebook.

«Во-первых, у меня не вызывают доверия инициаторы этой акции: ни Валентин Лихолит, ни Константин Гришин. По известным причинам», - отметил замминистра.

Во-вторых, по его словам, ни с одним государственным учреждением – СБУ, МВД, ВСУ  эти действия не согласованы, следовательно, установление каких-либо блокпостов, проведение любых осмотров, предоставление каких-либо «разрешений» является незаконным и должно получить соответствующую оценку со стороны правоохранителей.

«В-третьих, намерение «заморить голодом», как сказал Валентин Лихолит, при наличии более 400 км неконтролируемого государственной границы – откровенный бред», - сказал Тука.

Он отметил, что не верит в успех такого «давления на сепаратистов», кроме предоставления дополнительного информационного повода для оккупантов.

Кроме того, Тука убежден, что «эта инициатива имеет режиссеров из числа тех, кто именует себя «политиками».

Напомним, 26 декабря бывший и.о. начштаба батальона Айдар Валентин Лихолит заявил о  начале организации блокады оккупированных территорий Донбасса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

136
Теги
Ботинки зимние