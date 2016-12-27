Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука не доверяет организаторам блокады оккупированных территорий и не верит в успех акции.

Об этом он написал в Facebook.

«Во-первых, у меня не вызывают доверия инициаторы этой акции: ни Валентин Лихолит, ни Константин Гришин. По известным причинам», - отметил замминистра.

Во-вторых, по его словам, ни с одним государственным учреждением – СБУ, МВД, ВСУ эти действия не согласованы, следовательно, установление каких-либо блокпостов, проведение любых осмотров, предоставление каких-либо «разрешений» является незаконным и должно получить соответствующую оценку со стороны правоохранителей.

«В-третьих, намерение «заморить голодом», как сказал Валентин Лихолит, при наличии более 400 км неконтролируемого государственной границы – откровенный бред», - сказал Тука.

Он отметил, что не верит в успех такого «давления на сепаратистов», кроме предоставления дополнительного информационного повода для оккупантов.

Кроме того, Тука убежден, что «эта инициатива имеет режиссеров из числа тех, кто именует себя «политиками».

Напомним, 26 декабря бывший и.о. начштаба батальона Айдар Валентин Лихолит заявил о начале организации блокады оккупированных территорий Донбасса.