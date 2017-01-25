Единственная дочь поп-звезды Майкла Джексона считает, что ее отец был убит, а не умер от передозировки обезболивающего препарата, как гласит официальная версия.

В интервью журналу Rolling Stone 18-летняя Пэрис Джексон сказала, что она убеждена в том, что смерть ее отца «была подстроена», сообщает ВВС.

Согласно официальной версии, Джексон скончался 25 июня 2009 года от передозировки мощного обезболивающего препарата пропофола.

Врач Джексона Конрад Мюррей в 2011 году был приговорен к четырем годам тюремного заключения за непредумышленное убийство, но вышел на свободу досрочно, пробыв в заключении лишь половину назначенного ему срока.

Защита Мюррея утверждала, что у Джексона была наркотическая зависимость от пропофола и что он сам принял чрезмерную дозу в момент, когда его врач отсутствовал.

Пэрис Джексон, которой на момент смерти отца было 11 лет, полагает, что общественность знает лишь часть истории. По ее словам, отец намекал на то, что его кто-то может убить.

«Иногда он говорил: «Однажды они убьют меня», - рассказала дочь поп-звезды.

В ответ на вопрос журналиста, убеждена ли она в том, что ее отец был убит, Пэрис Джексон сказала: «Абсолютно».

«Потому что это очевидно. Все указывает на это. Это звучит как теория заговора... но настоящие фанаты и все члены семьи знают об этом. Эта (смерть) была подстроена», - говорит Пэрис Джексон.

По словам 18-летней Джексон, многие желали смерти ее отца, и сейчас она разыгрывает «шахматную партию», чтобы привлечь их ответственности.

У Майкла Джексона остались трое детей - дочь Пэрис и сыновья Майкл Джозеф Джексон младший и Принс Майкл Джексон II.

Летом 2013 года Пэрис Джексон страдала от депрессии, пыталась покончить с собой. «Я сходила с ума. На самом деле я сошла с ума. Мне пришлось пройти через многое, вроде подростковых страхов. Я в одиночку пыталась справиться с депрессией и страхами без чьей-либо помощи», - рассказала журналу дочь Майкла Джексона.

После того, как Rolling Stone опубликовал ее интервью, Пэрис Джексон в социальных сетях сообщила, что не будет комментировать свои слова.

«Если у вас есть вопросы, тогда читайте (интервью в журнале Rolling Stone). Там все кристально ясно», - сообщила Пэрис Джексон в «Твиттере».