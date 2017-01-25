Согласно годовой программе подготовки, литовско-польско-украинская бригада приняла участие в сертификационном обучении, по итогам которого подтвердила приобретение полных операционных возможностей, сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отметил командир ЛитПолУкрбрига полковник Зенон Бжушко, согласно требованиям Технического соглашения между министерствами обороны стран-участниц бригада должна была пройти сертификацию и получить полные операционные возможности не позднее, чем через 12 месяцев после вступления в начальные операционные возможностей. 24 января 2017 было признанной окончательной датой.

«Во время многонационального командно-штабного учения Common Challenge-16 в декабре прошлого года было проверено состояние боевой готовности бригады по системе оценки НАТО. Управление части приняло командование польским, украинским и литовским батальонами и, в соответствии с учебным сценарием, выполнило операцию по стабилизации», - сообщил начальник штаба подполковник ВС Литовской Республики Элигиюс Сенулис.

Во время учебы многонациональная сертификационная группа предложила некоторые изменения в операционных процедурах и организационно-штатной структуре командования бригады.

«До истечения установленного срока эти требования были выполнены, а приобретение полных операционных возможностей подтверждено Сертификационным письмом, подписанным руководителями трех оборонных ведомств», - сообщили в ведомстве.

Сертификационное письмо подтверждает готовность бригады выполнять миссии по поддержанию мира в соответствии со стандартами НАТО.

Как сообщал ForUm, соглашение о создании бригады было подписано Украиной, Польшей и Литвой в Варшаве 19 сентября 2014 года и ратифицировано Верховной Радой Украины 4 февраля 2015 года.

20 февраля Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

В МИД РФ заявили, что цели создания Украиной, Польшей и Литвой совместной бригады вызывают озабоченность.