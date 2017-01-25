Вице-премьер-министр Павел Розенко заявляет, что вопрос о повышении пенсионного возраста снят с переговоров с Международным валютным фондом по подготовке новой редакции Меморандума о сотрудничестве по программе EFF.
Об этом Розенко заявил в комментарии Українським Новинам.
«Вопрос о повышении пенсионного возраста с переговоров снят», - сказал Розенко.
Он отметил, что переговоры по подготовке новой редакции меморандума, в том числе и по вопросу пенсионной реформы, еще продолжаются.
Напомним, Международный валютный фонд не включил в свой календарь в январе вопрос выделения Украине следующего транша.
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