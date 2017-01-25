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Расследование убийства двоих патрульных полицейских в Днипре завершено, дело направлено в суд.

Об этом сообщил на брифинге заместитель прокурора Днепропетровской области Юрий Черкашин, передает УНИАН

По его словам, вина Александра Пугачева доказана. Согласно экспертизе, на его обуви обнаружена кровь убитого патрульного Артема Кутушева. Главные доказательства — это показания очевидцев, которые явятся в суд.

Всего было проведено 44 судебные экспертизы и допрошено более 150 человек.

Также стало известно, что оружие, из которого стрелял подозреваемый, не удалось найти.

Сам Пугачев вину не признает и от дачи показаний отказался.

Слушание по делу состоится 27 января в Кировском райсуде, судебное заседание будет открытым. Слушание будут рассматривать присяжные.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днипре бывший боец роты спецназначения МВД «Торнадо» Александр Пугачев застрелил патрульного полицейского, который остановил его машину за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненая патрульная умерла во время операции.

Как выяснилось позже, Пугачев находился в розыске за совершение других преступлений. Во время стычки с полицейскими он также получил ранение, его задержали в больнице.

 
ForUm

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