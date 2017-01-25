Суд ЕС признал, что Россия поставляет тяжелое вооружение членам незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов, разместив ссылку на решение суда.

«Российский концерн «Алмаз-Антей» решил оспорить санкции, которые на него наложил ЕС. Ну что же, они получили решение, которым санкции подтверждено, а в дополнение подтверждено, что Россия материально поддерживает сепаратистов, в том числе и оружием производства «Алмаз-Антей», - написал он.

По его словам, это еще одна победа в деле доказательства ответственности России за вооруженный конфликт на Донбассе и продление санкций.

В тексте решения суда, датированного 25 января 2017 года, сказано: «Алмаз-Антей» является российской государственной компанией. Она производит зенитное вооружение, включая ракеты земля-воздух, которые поставляются в российскую армию. Российские власти поставляли тяжелое вооружение для сепаратистов в Восточной Украине, способствуя дестабилизации Украины. Это оружие используется сепаратистами, в том числе для сбивания самолетов. Следовательно, компания «Алмаз-Антей» способствует дестабилизации Украины».

«Суд отклоняет апелляцию «Алмаз-Антея» и, таким образом, поддерживает замораживание средств этой компании», - говорится в тексте, сообщает ЛІГА.net.

По мнению суда, «замораживание средств таких субъектов позволяет не допустить эскалации конфликта в Украине».

Напомним, 28 сентября 2016 года международное следствие обнародовало данные расследования, согласно которым «Бук», которым был сбит Boeing 777, доставили из России.

МИД РФ и НВФ назвали этот доклад ложью. «Алмаз-Антей» заявил, что запуск ракеты «Бука» мог быть осуществлен случайно.