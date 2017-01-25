также в разделеПроисшествия
НВФ из «Градов-П» обстреляли Красногоровку 18
На Тернопольщине перевернулся микроавтобус, пострадали 12 человек 24
В Польше избили украинских студентов 211
Под Киевом военный на «Волге» врезался в «Таврию», погибли 3 человека 48
В Харькове мужчина покончил с собой, прыгнув под поезд метро 135
В Кривом Роге сожгли флаг у стелы бойцам АТО 294
В Днипре мужчина подстрелил 6-летнего ребенка 85
На Львовщине произошел обвал на шахте, есть пострадавшие 40
НВФ снова увеличили количество обстрелов, ранены двое военных 24
С начала зимы на водоемах Украины погибли 57 человек 34
Под Житомиром мужчина выпал из маршрутки и погиб 62
В Сумах из банкомата украли всю наличность 119
Сутки в АТО: 41 обстрел, четверо раненых 28
ДТП в Мариуполе: один военный погиб, второй – в больнице 201
За сутки в зоне АТО погиб один военный 75
На Львовщине горела старинная церковь 67
На Николаевщине погиб солдат-срочник 86
В зоне АТО погиб военный 58

Вчера, 24 января, в Могилев-Подольском неизвестный обстрелял автомобиль, в результате чего был ранен водитель, сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Следственно-оперативной группой полиции предварительно установлено, что около 20:00 во время движения автомобиля «Лексус», за рулем которого находился 46-летний местный житель, по нему были произведены выстрелы неизвестным лицом.

В результате водитель автомобиля получил ранения в шею. Также выстрелом был поврежден его автомобиль.

В главке подчеркнули, что по предварительной информации, выстрелы были осуществлены из охотничьего оружия с дробовыми зарядами.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство). Санкция статьи предусматривает заключение сроком до 15 лет.

Проводятся следственные оперативные мероприятия по установлению виновного лица и привлечения его к уголовной ответственности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

43
Теги
Ботинки зимние