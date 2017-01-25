Вчера, 24 января, в Могилев-Подольском неизвестный обстрелял автомобиль, в результате чего был ранен водитель, сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Следственно-оперативной группой полиции предварительно установлено, что около 20:00 во время движения автомобиля «Лексус», за рулем которого находился 46-летний местный житель, по нему были произведены выстрелы неизвестным лицом.

В результате водитель автомобиля получил ранения в шею. Также выстрелом был поврежден его автомобиль.

В главке подчеркнули, что по предварительной информации, выстрелы были осуществлены из охотничьего оружия с дробовыми зарядами.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство). Санкция статьи предусматривает заключение сроком до 15 лет.

Проводятся следственные оперативные мероприятия по установлению виновного лица и привлечения его к уголовной ответственности.