В Министерстве обороны Украины не исключают, что российская мотострелковая дивизия, которая активно формируется в Ростовской области, будет использоваться для содействия незаконным вооруженным формированиям на Донбассе.



Об этом заявил на брифинге в Киеве пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Он напомнил, что вчера были обнародованы первые результаты работы мультинациональной инспекционной группы, которая инспектировала территорию России у границы с Украиной.

«Вблизи украинской границы активно формируется 150-я мотострелковая дивизия вооруженных сил РФ, которая, по оценкам экспертов, будет насчитывать более 10,5 тыс. человек. Инспекторы обнаружили в районе Новочеркасска большие артиллерийские подразделения российской армии. Украинская сторона не исключает, что личный состав и вооружение 150-й дивизии может использоваться для содействия деятельности российско-оккупационных войск на территориях Украины», - отметил представитель Минобороны, передает УНИАН.

Напомним, 20 января в Генштабе ВСУ заявили, что 16-19 января представители Украины, Канады и Дании провели инспекцию вблизи границы на территории Ростовской области РФ. Выявлено, что Россия в нарушение Венского документа от 2011 года о мерах по укреплению доверия и безопасности (ВД-2011) начала формировать вблизи границ Украины мотострелковую дивизию численностью более 10 тыс. военных.



Инспекцию не допустили на места дислокации артиллерийских систем в воинских частях Ростовской области России.