Публичная акционерная компания «Укрзализныця» оценивает убытки от коррупционных схем на предприятии в сумму более чем 1 миллиард гривен.
Об этом заявил глава правления компании Войцех Балчун на заседании Кабинета Министров, сообщает УНИАН.
«Сумма причиненных убытков от коррупционной деятельности оценивается нами в более чем 1 миллиард гривен», - сказал он.
Также Балчун сообщил об экономии на сумму около 500 миллионов гривен благодаря проведенным в прошлом году тендерам через площадку электронных госзакупок Prozorro.
Напомним, ранее Кабинет Министров Украины вывел государственный железнодорожный холдинг «Укрзализныця» из подчинения Министерства инфраструктуры Украины, переподчинив его непосредственно правительству.
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