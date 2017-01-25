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Публичная акционерная компания «Укрзализныця» оценивает убытки от коррупционных схем на предприятии в сумму более чем 1 миллиард гривен.

Об этом заявил глава правления компании Войцех Балчун на заседании Кабинета Министров, сообщает УНИАН.

«Сумма причиненных убытков от коррупционной деятельности оценивается нами в более чем 1 миллиард гривен», - сказал он.

Также Балчун сообщил об экономии на сумму около 500 миллионов гривен благодаря проведенным в прошлом году тендерам через площадку электронных госзакупок Prozorro.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины вывел государственный железнодорожный холдинг «Укрзализныця» из подчинения Министерства инфраструктуры Украины, переподчинив его непосредственно правительству.
ForUm

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