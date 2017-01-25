Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «Функционирование демократических институтов в Украине». При этом ПАСЕ не утвердила норму о том, чтобы требовать от Украины проведения довыборов в Верховную Раду на территориях, неподконтрольных Киеву.

Суд ЕС признал, что Россия поставляет тяжелое вооружение членам незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Лефортовский районный суд Москвы продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко еще на три месяца.

Под Киевом, в поселке Быковня, неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД.

Украина заняла 131 место в рейтинге «Индекса восприятия коррупции».

Сотрудники ФСБ на несколько часов задерживали адвоката Николая Полозова. Он квалифицирует свое задержание как похищение.

Временно исполняющий обязанности главы Национальной полиции Вадим Троян и глава управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко отказались продолжать участие в конкурсе на должность председателя Нацполиции.

Правительство одобрило новый порядок ведения Реестра по возмещению НДС, разработанный Министерством финансов с целью облегчения ведения бизнеса в Украине и уменьшения коррупции.

Украинские военнослужащие немного продвинулись вперед, выровняв линию фронта на Светлодарской дуге.

Международный валютный фонд не включил в свой календарь в январе вопрос выделения Украине следующего транша.

Украинских водителей хотят обязать пересдавать на права каждые пять лет.

Глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжит укреплять войска Южного военного округа на границе с Украиной, и подчеркнул, что ведение войны в современных условиях невозможно без полномасштабного применения авиации.

Министерство инфраструктуры предлагает повысить тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузового багажа во внутреннем сообщении на 10% с апреля и на 10% с октября во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов «Интерсити +»).

Департамент по вопросам предотвращения политической коррупции Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции выявил признаки уголовных преступлений в отчетах за третий квартал 2016 года 12 политических партий.