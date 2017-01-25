Министерство юстиции прогнозирует перемещение Киевского (Лукьяновского) СИЗО за пределы Киева до 2019 года. Об этом на пресс-конференции сказал заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов, передают Українські Новини.

Он отметил, что инвестконкурс по продаже Киевского и Львовского следственных изоляторов будет объявлен на текущей неделе (до 28 января).

«Я думаю, что за 2 года мы будем ожидать переселения уже будущих обитателей Киевского и Львовского СИЗО в новые помещения», - заявил Чернышов.

Он подчеркнул, что строительство СИЗО за пределами городов начнется после проведения оценки Минюстом полученных предложений от участников конкурса.

Как известно, государственный бюджет на 2017 год предусматривает выделение 23,6 млн гривен на строительство следственного изолятора в Киевской области.

Министерство юстиции намеревалось объявить инвестиционный конкурс по продаже Киевского (Лукьяновского) СИЗО в декабре.

В рамках государственно-частного партнерства компания - победитель конкурса обязана будет построить новое СИЗО в поселке Коцюбинское (Киевская область).