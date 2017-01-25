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Во вторник, 24 января, правоохранители задержали бывшего беркутовца, подозреваемого в избиении активистов общественного движения «Автомайдан» во время Революции Достоинства. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что бывший сотрудник столичного спецподразделения милиции «Беркут» длительное время находился в розыске по подозрению в превышении власти и незаконном задержании по предварительному сговору с другими работниками подразделения милиции особого назначения «Беркут» 18 активистов общественного движения «Автомайдан» в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улицах Щорса и Грушевского в Киеве, которое сопровождалось применением к ним насилия и повреждением их автомобилей.

Кроме того, задержанному инкриминируется служебный подлог рапорта и предоставление заведомо ложных показаний и обвинение активистов в тяжких преступлениях, на основании которых были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и применены меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанному вручено извещение о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 УК Украины и в суд внесены ходатайства о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

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