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Сегодня, 25 января, на реке Днепр в районе острова Большой сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли с оторвавшейся от берега льдины 30 рыбаков, сообщает пресс-служба ГосЧС.

«Благодаря слаженным действиям столичных спасателей удалось спасти 30 человек, которые находились на оторвавшейся льдине на ориентировочном расстоянии 40-50 метров от берега. Спасательная операция была завершена в 10:22», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте происшествия было задействовано 2 отделения водолазно-спасательной службы и 2 отделения пожарно-спасательных подразделений общей численностью 22 человека личного состава.

Погибших и пострадавших нет, от медицинской помощи рыбаки отказались.
ForUm

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