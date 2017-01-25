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На территории Республики Молдова не должно быть и в конечном итоге не останется никаких иностранных войск. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в ходе пресс-конференции во вторник, 24 января.

«Вывод иностранных войск с территории Приднестровья напрямую связан с политическим решением приднестровского конфликта. Мы надеемся, что в ближайшее время возобновится диалог по данной проблеме», - сказал Додон, сообщает местное издание «Блокнот».

Касательно же политического решения приднестровской проблемы он подчеркнул, что итоговое решение будет принимать народ.

«В ходе обсуждений мы выработаем приемлемое решение, и с ним выйдем к народу, спросим у него посредством референдума. Скажет да - хорошо, нет - нет. Последнее слово будет за гражданами Молдовы», - сказал Додон.

 

 
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