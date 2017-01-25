В прошлом году польские пограничники задержали на так называемой «зеленой» границе (вся граница за исключением КПП. – Ред.) с Украиной 153 нелегальных мигрантов. Это на 49 человек больше, чем в 2015 году.

Об этом говорится в письме Пограничной службы РП в ответ на информационный запрос Укринформа.

Больше всего среди нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь со стороны Украины границу с Польшей, украинцев (60 человек) и граждан Турции (35). Кроме того, «зеленый»коридор пытались пересечь также граждане России (13), Гвинеи (10), Грузии (9), Ирак (7), Армении (5), по два гражданина Беларуси, Сирии, Казахстана, двое лиц без гражданства и по одному гражданину Израиля, Сенегала, Таджикистана, Вьетнама, Молдовы и Конго.

В то же время на границе Польши с Беларусью в прошлом году задержаны 20 нелегальных мигрантов (больше всего белорусов (8) и россиян (5), а с Россией – 2 (россияне).

В 2015 году на польской границе с Украиной было задержано 104 нелегала, среди которых больше всего было украинцев (26), вьетнамцев (13), грузин и иракцев (по 12), а также россиян (8).