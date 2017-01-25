Вчера, 24 января, на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали проект решения «О переименовании проспекта, бульваров, улиц, переулков, уточнении названий и возвращении исторического названия в городе Киеве», сообщает пресс-служба Киевсовета.
Согласно проекту решения, предлагается уточнить названия двух улиц и переулка. Изменения касаются только написание имен:
- ул. Алма-Атинская - ул. Алматинская (Днепровский р-н);
- ул. Кустанайская - ул. Костанайская (Голосеевский р-н);
- пер. Кустанайский - пер. Костанайский (Голосеевский р-н).
Также предлагается вернуть переулку Ладо Кецховели в Подольском районе историческое название – пер. Воздвиженский.
Кроме того, предполагается переименование следующих проспекта, бульваров, улиц и переулков:
- бул. Дружбы Народов - в бул. Николая Михновского (Печерский р-н);
- бул. Михаила Кольцова - в бул. Николая Руденко (Святошинский р-н);
- ул. Гайдара - в ул. Семьи Праховых (Голосеевский р-н);
- ул. Генерала Наумова - в ул. Людмилы Фои (Святошинский р-н);
- ул. Маршала Тимошенко - в ул. Николая Кагарлицкого (Оболонский р-н);
- ул. Московская - в ул. Дмитрия Годзенко (Печерский р-н);
- ул. Новороссийская - в ул. Опрышковская (Днепровский р-н);
- ул. Александра Горовица - в ул. Василия Барки (Соломенский р-н);
- ул. Петровского - в ул. Василия Щавинского (Деснянский р-н);
- ул. Пугачева - в ул. Академика Ромоданова (Шевченковский р-н);
- ул. Семашко - в ул. Николая Павлушкова (Святошинский р-н);
- ул. Тропинина - в ул. Якубенковская (Шевченковский р-н);
- пер. Делегатский - в пер. Федоровский (Шевченковский р-н);
- пер. Михаила Реута - в пер. Памви Берынды (Печерский р-н);
- просп. Героев Сталинграда - в просп. Владимира Ивасюка (Оболонский р-н).
Соответствующие переименования должен утвердить еще Киевсовет на пленарном заседании.
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