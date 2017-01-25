Власти Панамы приостановили расследование дела об утечке документов местной юридической компании Mossack Fonseca, из которых следовало, что фирма помогала известным зарубежным политикам, предпринимателям и звездам создавать офшорные счета и управлять ими.

По словам генпрокурора страны, причиной приостановки расследования стала жалоба, поданная в конституционный суд Панамы на действия следователей. По мнению автора жалобы, участники расследования нарушают конституцию.

В генпрокуратуре Панамы не стали уточнять, кто именно подал жалобу и как именно, по мнению заявителя, действия следствия противоречат панамской конституции. Расследование дела не будет вестись до тех пор, пока жалобу не рассмотрит конституционный суд, сообщает Би-би-си.

Напомним, об утечке миллионов конфиденциальных документов компании Mossack Fonseca стало известно в апреле прошлого года. В документах упоминаются 72 нынешних или бывших глав государств, а также высокопоставленные чиновники, бизнесмены и деятели культуры. Среди них – 20 украинцев, в том числе Президент Петр Порошенко.

По словам основателей компании, документы достались прессе после того, как на фирму совершили хакерскую атаку. Основатель Mossack Fonseca заявил, что компания не причастна к противозаконной деятельности, и назвал публикацию материалов преступлением.

Тем не менее генеральная прокуратура Панамы вскоре заявила о готовности начать расследование случаев незаконного создания офшорных компаний, упомянутых в «панамских документах».