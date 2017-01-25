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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции произошло 55 обстрелов, один украинский военный ранен, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия НВФ обстреливали Талаковку, Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку, Павлополь. По Широкино, Гнутово и Лебединском огонь неоднократно вели снайперы.

На луганском направлении из 122-миллиметровой артиллерии и 120-миллиметровых минометов НВФ обстреляли Новозвановку и Троицкое. Из 82-миллиметровых минометов обстреляли Богуславское. По Троицкому также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На донецком – из 120-миллиметровых минометов обстреляли Невельске, из 82-миллиметровых минометов – Авдеевку, из гранатометов и стрелкового оружия – Луганское, Зайцево, Каменку и Авдеевку.

Напомним, за 23 января в зоне АТО был зафиксирован 51 обстрел.

 
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