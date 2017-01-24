Президент Украины Петр Порошенко в ходе официального визита в Финляндию отказался отвечать на вопросы российских журналистов, сообщает Newsone.

В частности, во время посещения финского парламента к украинскому лидеру подошли российские журналисты и попросили его ответить на ряд их вопросов. Однако в ответ они услышали: «Перестаньте убивать украинцев и освободите территорию!».

Порошенко заявил, что не будет разговаривать с российскими СМИ до тех пор, пока их страна будет держать в оккупации территории Украины.