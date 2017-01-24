В Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон в очередной раз подняли вопрос экологической безопасности в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, сегодня, 24 января, руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор Анатолий Петренко отметил применение двойных стандартов при принятии решения по восстановлению критических объектов инфраструктуры.

«Когда мы говорим, что нужно обеспечить газом, теплом и работой жителей Марьинки и Красногоровки, а это 28 тыс. мирных жителей, мы не можем достичь положительного решения в течение пяти месяцев. Поэтому мы еще раз привлекаем внимание к таким вопиющим проблемам вдоль линии разграничения», - подчеркнул он.

Петренко отметил, что российская сторона СЦКК также привлечена работы по решению этой проблематики, но в настоящее время не дает гарантий безопасности проведения восстановительных работ.

«Украинская сторона уже получила два отказа для проведения восстановительных работ в Марьинке и Красногоровке, а также Авдеевском коксохимическом завода без объяснения причин. Реакции россиян по обращению относительно фенольного завода и «Бахмутского Агросоюза» нет вовсе. Поэтому мы призываем российскую сторону принять все возможные меры для принуждения представителей ОРДО и ОРЛО предоставить гарантии безопасности для проведения ремонтных работ и восстановления инфраструктуры Донбасса», – заявил он.

Как отметил Петренко, среди двадцати основных объектов, где необходимо провести восстановительные работы, особенно проблемными являются четыре, стабильное функционирование которых не могут обеспечить с июля. Среди них - фенольный завод в населенном пункте Новгородское, занимающийся переработкой отходов деятельности «Авдеевского коксохима». Это предприятие является уникальным, ведь его мощности позволяют химическим способом нейтрализовать химические вещества и делают невозможным загрязнение окружающей среды.

«Поскольку украинская сторона не имеет гарантий безопасности проведения работ на шламонакопителе третьей очереди, здесь сосредоточилось более полумиллиона кубических метров ядовитых веществ. В случае его повреждения, а он находится в межпозиционном пространстве, существует угроза утечки фенола, формальдегида, серной кислоты в реку Кривой Торец и, как следствие, загрязнение реки Северский Донец, которая является единственным источником питьевой воды для всего Донбасса», – подытожил он.