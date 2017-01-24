Сегодня утром, 24 января, на трассе Киев - Одесса вблизи населенного пункта Ксаверовка Васильковского района Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащего ВСУ погибли три человека, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Предварительно установлено, что военнослужащий, который двигался к месту прохождения службы на собственном автомобиле «ГАЗ-3110 «Волга», не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Таврия».

В результате ДТП водитель и два пассажира «Таврии» погибли на месте. Военнослужащий в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение.

В Минобороны подчеркнули, что с целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.