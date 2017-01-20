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В Киеве с 21 января проезд в маршрутных такси подорожает на одну гривню.

В социальных сетях киевляне уже несколько дней активно обсуждают объявления в салонах автобусов о грядущем подорожании проезда. Об этом пишет Сегодня.  

«Это связано с ростом минимальной зарплаты. С перевозчиками были проведены переговоры на уровне руководства города. Принято общее решение, что с субботы подорожает проезд во всех маршрутках на 1 гривню. То есть, если ранее за проезд брали 4, 5, 6 гривен, теперь он станет 5, 6, 7 гривен», — сказал начальник коммунальной службы перевозок КГГА Сергей Савтырь.

По словам перевозчиков, основные причины увеличения стоимости проезда —  повышение минимальной зарплаты, подорожание горючего и требование горвластей проводить замену автопарка, закупать экологически чистый транспорт не ниже стандарта Евро-4.

«Это вынуждает нас брать кредиты, которые нужно выплачивать», — прокомментировал один из столичных перевозчиков.
ForUm

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