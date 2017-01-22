В пригородных маршрутах Киевской области цена на проезд резко возросла до 15 гривен. Об этом сообщает «Громада Приірпіння».

В частности, в Буче цена поездки в Киев выросла с 11 до 15 гривен. По городу было 4 гривни, а стало 6.

«В Ирпене 420-я маршрутка подорожала на 50%. С 8 гривен стало 12. Буквально 10 минут как вышел из маршрутки. Ехал с Академа. По городу стало 5 гривен», - комментирует ситуацию депутат Ирпенского совета Богдан Мельничук.

В Коцюбинском цена уже выросла с 4 до 5 гривен.

Поселковый голова Коцюбинского заявила, что в поселке, который является анклавом столицы, нужно внедрять коммунальный транспорт.

Напомним, в Киеве с 21 января проезд в маршрутных такси подорожал на одну гривню.