Консолидированный бюджет оккупированного Россией Крыма в прошлом году исполнен с дефицитом в 19,3 млрд рублей ($325 млн). Об этом заявила назначенный российскими властями министр финансов полуострова Ирина Кивико, сообщает ТАСС.

«Размер дефицита консолидированного бюджета Республики Крым на 2016 год составил 19,3 млрд рублей», - сказала она, отметив, что источником финансирования дефицита крымской казны является кредит из федерального бюджета.

Министр уточнила, что в декабре 2016 года власти Крыма уже привлекли бюджетный кредит из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита в размере 5 млрд рублей ($84 млн).

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в казну Крыма в 2016 году вырос на 20,5% - до 79,7 млрд рублей ($1,34 млрд), отметила Кивико.

«Объем безвозмездных поступлений за 2016 год из федерального бюджета составил 79,7 млрд рублей, или 120,5% к показателям прошлого года», - сказала она.