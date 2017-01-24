также в разделеЭкономика
АМКУ оштрафовал аэропорт «Борисполь» почти на 13 миллионов 20
В Украине установили пределы на завышение цен на лекарства 112
Украина и Израиль начали очередной раунд переговоров по ЗСТ 48
Курс гривни на межбанке продолжает расти 71
От приватизации в прошлом году Украина получила 189 миллионов 34
На межбанке гривня укрепилась до 27,31 за доллар 19
Цены на газ для промышленности вырастут на 22% 90
После четырехлетнего падения в Украине выросло промпроизводство 117
Службу финрасследований планируют создать до конца года 36
Кубив: В прошлом году в Украину инвестировали $3,8 миллиарда 14
Гривня «отвоевала» у доллара еще 9 копеек 36
С февраля подорожает электроэнергия для промышленности 88
НБУ: Повышение минималки увеличит инфляцию 217
Гендиректор липецкой Roshen: Rothschild не могут найти покупателей 132
В Кабмине заявили о рекордном сокращении теневой экономики 122
За три недели в Украине закрыли почти 160 тысяч частных предприятий 805
МВФ видит признаки восстановления мировой экономики 50
При отоплении домов украинцы теряют до 60% газа 104

Консолидированный бюджет оккупированного Россией Крыма в прошлом году исполнен с дефицитом в 19,3 млрд рублей ($325 млн). Об этом заявила назначенный российскими властями министр финансов полуострова Ирина Кивико, сообщает ТАСС.

«Размер дефицита консолидированного бюджета Республики Крым на 2016 год составил 19,3 млрд рублей», - сказала она, отметив, что источником финансирования дефицита крымской казны является кредит из федерального бюджета.

Министр уточнила, что в декабре 2016 года власти Крыма уже привлекли бюджетный кредит из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита в размере 5 млрд рублей ($84 млн).

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в казну Крыма в 2016 году вырос на 20,5% - до 79,7 млрд рублей ($1,34 млрд), отметила Кивико.

«Объем безвозмездных поступлений за 2016 год из федерального бюджета составил 79,7 млрд рублей, или 120,5% к показателям прошлого года», - сказала она.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги
Ботинки зимние