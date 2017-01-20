Российская Федерация нарушила положения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом свидетельствуют результаты проведенной Украиной совместно с Канадой и Данией инспекции на территории Ростовской области РФ, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
Целью инспекции, проходившей в период 16-19 января 2017 года, была проверка, действительно ли Российская Федерация проявляет открытость и транспарентность своей военной деятельности, как это предусматривает Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
«Многонациональная инспекционная группа подтвердила несоблюдение Российской Федерацией положений ВД-2011 о предоставлении информации о военных силах всем государствам-участникам ОБСЕ», - подчеркнули в Генштабе.
Так, возле границы с Украиной формируется 150 мотострелковая дивизия, которая насчитывает более 10 тыс. военнослужащих. Указанная информация предоставлена инспекционной группе представителями Минобороны России. Обнародована дата начала формирования дивизии 10 января 2017 года.
«Это противоречит информации, которую Российская Федерация предоставила государствам-участникам официальной сетью ОБСЕ в ноябре 2016 года. В частности Россия сообщила, что не планирует в 2017 году увеличение численности личного состава регулярных формирований и боевых частей в соответствии с пунктом 10.3 ВД-2011», - говорится в сообщении.
Кроме этого, нарушен пункт 10.3.3 ВД-2011, в котором отмечается, что в случае, когда такая информация не может быть представлена в ежегодном обмене военной информацией, эта информация будет предоставляться официальным сетью ОБСЕ за 42 суток до такого увеличения численности личного состава или началом такого увеличения.
В ближайшие дни состоится брифинг начальника Управления верификации Генерального штаба ВСУ по вопросам инспекционной деятельности Украины в рамках ОБСЕ и в условиях российской агрессии, в ходе которого будет проинформирована общественность о проведении инспекции.
Результаты инспекции будут доведены до государств-участников ОБСЕ в сроки, определенные ВД-2011, то есть в течение 14 дней после завершения контрольного мероприятия. В частности, будет предоставлен официальный отчет о ходе инспекции указанного района.
Напомним, ранее российская сторона разрешила Киеву проверить масштабы военной деятельности в Ростовской области.
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