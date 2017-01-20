Российская Федерация нарушила положения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом свидетельствуют результаты проведенной Украиной совместно с Канадой и Данией инспекции на территории Ростовской области РФ, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Целью инспекции, проходившей в период 16-19 января 2017 года, была проверка, действительно ли Российская Федерация проявляет открытость и транспарентность своей военной деятельности, как это предусматривает Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

«Многонациональная инспекционная группа подтвердила несоблюдение Российской Федерацией положений ВД-2011 о предоставлении информации о военных силах всем государствам-участникам ОБСЕ», - подчеркнули в Генштабе.

Так, возле границы с Украиной формируется 150 мотострелковая дивизия, которая насчитывает более 10 тыс. военнослужащих. Указанная информация предоставлена ​​инспекционной группе представителями Минобороны России. Обнародована дата начала формирования дивизии 10 января 2017 года.

«Это противоречит информации, которую Российская Федерация предоставила государствам-участникам официальной сетью ОБСЕ в ноябре 2016 года. В частности Россия сообщила, что не планирует в 2017 году увеличение численности личного состава регулярных формирований и боевых частей в соответствии с пунктом 10.3 ВД-2011», - говорится в сообщении.

Кроме этого, нарушен пункт 10.3.3 ВД-2011, в котором отмечается, что в случае, когда такая информация не может быть представлена ​​в ежегодном обмене военной информацией, эта информация будет предоставляться официальным сетью ОБСЕ за 42 суток до такого увеличения численности личного состава или началом такого увеличения.

В ближайшие дни состоится брифинг начальника Управления верификации Генерального штаба ВСУ по вопросам инспекционной деятельности Украины в рамках ОБСЕ и в условиях российской агрессии, в ходе которого будет проинформирована общественность о проведении инспекции.

Результаты инспекции будут доведены до государств-участников ОБСЕ в сроки, определенные ВД-2011, то есть в течение 14 дней после завершения контрольного мероприятия. В частности, будет предоставлен официальный отчет о ходе инспекции указанного района.

Напомним, ранее российская сторона разрешила Киеву проверить масштабы военной деятельности в Ростовской области.