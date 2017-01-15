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Российская сторона разрешила Киеву проверить масштабы военной деятельности в Ростовской области, заявил начальник российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности», — заявил он, сообщает РИА Новости

Отмечается, что украинские военные будут проверять российские воинские части с 16 по 19 января.
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