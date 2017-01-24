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В Кривом Роге неизвестные снова сожгли флаг Украины, закрепленный на стеле Героев, погибших в АТО.

Об этом сообщает сайт города 0564 со ссылкой на депутата райсовета Виталия Пикуля.

Флаг был сожжен практически полностью. На место были вызваны сотрудники СБУ и правоохранительных органов.

Однако уже в тот же день, 23 января, на билборде возле стелы появились два новых украинских флага.

Ориентировочно инцидент произошел в ночь на 23 января. Предыдущий поджог произошел ночью 15 января.
ForUm

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