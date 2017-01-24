Генеральная прокуратура Украины призывает народного депутата Сергея Лещенко соблюдать требования законов и прибыть 25 января на очередное судебное заседание в Печерский районный суд по делу о нарушениях при покупке нардепом квартиры, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

В Генпрокуратуре напомнили, что Национальным агентством по предупреждению коррупции 6 декабря 2017 года в отношении народного депутата был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Участие прокурора, которое является обязательным, в судебном разбирательстве дела о правонарушениях, связанных с коррупцией, обеспечено прокурорами Генеральной прокуратуры Украины. Одновременно обязательным является присутствие лица, привлекаемого к административной ответственности. В случае уклонения от явки по вызову судьи это лицо может быть органом внутренних дел (Национальной полицией Украины) подвергнуто приводу», – отметили в ГПУ.

Напомним, на назначенное судом заседание 29 декабря Лещенко не явился. Следующее судебное заседание состоится 25 января.