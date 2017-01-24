Сотрудники подразделения полиции особого назначения КОРД главного управления Национальной полиции в Черновицкой области задержали двух профессиональных грабителей.

Как сообщает департамент КОРД, две недели назад двое злоумышленников совершили разбойное нападение на директора одной из черновицких фирм.

«Дождавшись, когда мужчина выйдет из офиса, на подходе к служебному авто они сбили его с ног и начали избивать. Злоумышленники вырвали из рук потерпевшего портфель и скрылись с места преступления», - сообщили в полиции.

Оперативники местного уголовного розыска в течение двух недель установили личности нападавших. Как стало известно полицейским, ранее они профессионально занимались рукопашным боем. Поэтому их задержание спланировали провести силами двух групп спецподразделения КОРД.

Следователи зарегистрировали и расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Виновникам грозит до 6 лет лишения свободы.