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Все сотрудники спецназа управления Нацполиции Запорожской области, принимавшие участие в боксерском турнире памяти погибших на Майдане беркутовцев, уволены из органов внутренних дел.

В ответ на запрос  о причинах участия нескольких бойцов запорожского спецназа в турнире с экс-беркутовцами, госсекретарь МВД внутренних дел Алексей Тахтай сообщил, что по результатам изучения видеоматериалов и докладов, руководством принято решение уволить всех сотрудников Нацполиции, которые участвовали в соревнованиях, включая заместителя главы управления Нацполиции Андрея Долинного, сообщает Цензор.НЕТ.

Причины увольнения будут доведены до личного состава Нацполиции во всех областях Украины.

Напоминаем, в Запорожье состоялся турнир по боксу памяти погибшего в ходе противостояния на Майдане в Киеве в 2014 году беркутовца Сергея Цвигуна.

Турнир превратился не в способ помянуть погибшего друга, а в восхваление расформированного из-за зверств на Майдане подразделения. В мероприятии принял участие нынешний заместитель главы управления Нацполиции Андрей Долинный.
ForUm

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