Вчера, 23 января, в городе Червоноград Львовской области в результате обвала на шахте «Степная» ГП «Львовуголь» был травмирован работник, сообщает Департамент гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Отмечается, что в 3:43 в реанимационное отделение Червоноградской центральной городской клинической больницы был госпитализирован работник шахты, 1984 года рождения, житель Червонограда. Травмирование произошло в результате обвала породы.

После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшего перевели для дальнейшего лечения в травматологическое отделение. Причины происшествия - выясняются. Состояние пострадавшего на 6:00 ч. 24 января – средней тяжести.