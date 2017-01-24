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Вчера, 23 января, в городе Червоноград Львовской области в результате обвала на шахте «Степная» ГП «Львовуголь» был травмирован работник, сообщает Департамент гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Отмечается, что в 3:43 в реанимационное отделение Червоноградской центральной городской клинической больницы был госпитализирован работник шахты, 1984 года рождения, житель Червонограда. Травмирование произошло в результате обвала породы.

После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшего перевели для дальнейшего лечения в травматологическое отделение. Причины происшествия - выясняются. Состояние пострадавшего на 6:00 ч. 24 января – средней тяжести.
ForUm

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