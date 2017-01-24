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За последние полтора года на народного депутата от группы «Воля народа» Сергея Мельничука было совершено два покушения, след в обоих случаях вел в РФ. Об этом Мельничук заявил в эфире телеканала 112 Украина.

«За последние полтора года на меня было совершено два покушения. Люди, которые стреляли, были арестованы, допрошены, кто организаторы, все было известно, но просто на общественность это не выносилось», - заявил Мельничук.

По словам депутата, покушения организовывались из России.

«След ведет в РФ в обоих случаях. По одному из случаев работали и полиция, и прокуратура, и СБУ. По второму случаю работала СБУ, открыто уголовное производство и по ним ведется следствие. Исполнителей задержали, потом отпустили. Там были люди, которых ввели в заблуждение, но организаторы ставили задачу этим исполнителям. Слава Богу, ни я, ни те люди, которые были со мной, не пострадали. Это было в 2014 г., борьба с российскими оккупантами», – заявил Мельничук.

Напомним, 20 января СБУ заявила о предотвращении попытки покушения на жизнь народного депутата Антона Геращенко. По данным ведомства, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории Российской Федерации.
ForUm

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