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Разминирование оккупированных ныне территорий Донбасса после их освобождения может длиться десятки лет, поэтому Вооруженные силы Украины должны быть готовы к такой работе. Об этом во время совещания с руководящим составом Вооруженных сил Украины отметил начальник Генерального штаба Виктор Муженко, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Разминирование Донбасса может занять не один десяток лет. Мы должны учитывать этот факт и уделить внимание подготовке нужного количества военных инженеров. Эта военная специальность будет пользоваться повышенным спросом», - сказал главнокомандующий Вооруженных сил.

Он отметил, что все учебные центры инженерных войск должны завершить комплектование и оснащение в соответствии с собственными штатными структурами для качественной подготовки необходимого Вооруженным силам Украины количества специалистов различных инженерных военных специальностей.
ForUm

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