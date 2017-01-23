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Задержан еще один из подозреваемых в убийстве в Ривном сотрудника СИЗО Ивана Мамчура. Об этом сказал народный депутат Украины Антон Геращенко во время брифинга.

По его словам, всего правоохранителями задержаны трое украинцев, двое из которых подозреваются в совершении покушения на нардепа. «Задержаны 3 лица, граждан Украины, ранее судимых. Одни подозревается в убийстве Ивана Мамчура, двое подозреваются в покушении на меня. Это лишь исполнители, расходный материал. Это именно граждане Украины», – сказал Геращенко.

Нардеп также заявил, что все задержанные подозреваются в участии в террористической группировке, курируемой спецслужбами Российской Федерации, сообщает РБК-Украина.

При этом, по словам парламентария, установлены лица, которые стоят за организацией ряда преступлений. «Нас интересует вопрос, на который у нас нет ответа, решение о создании террористического центра принял сам Владимир Владимирович Путин или кто-то из его окружения хотел просто выслужиться?», – добавил он.

Геращенко рассказал, что группа состояла из 50 человек, которые также занимались слежкой за своими жертвами.

Напомним, в сентябре 2016 года в коридоре жилого дома в Ривном из огнестрельного оружия было совершено умышленное убийство Мамчура Ивана Леонидовича, который работал в местном Ривненском следственном изоляторе майором внутренней службы.

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, подозреваемый в убийстве Мамчура признался, что сделал это по заказу ФСБ. 
ForUm

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