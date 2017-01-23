Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова НАМН Украины продолжает свою работу, информация о прекращении его работы не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте института.

Отмечается, что 19 января 2016 года в информационной среде появились материалы о возможном прекращении работы Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова НАМН Украины, что вызвало определенный резонанс.

«Учитывая то, что проблемы с финансированием Института являются хроническими и возникли еще в 2013 году, работа по адекватному финобеспечению началась еще в мае 2016 года. Она направлена на сохранение кадрового и технического потенциала института. Несмотря на недостаточность средств, институт остается лидером по оказанию помощи больным с тяжелыми формами сердечно-сосудистых заболеваний и спасает пациентов, проводя около 8 тыс. оперативных и интервенционных вмешательств в год», – говорится в сообщении.

В институте подчеркнули, что администрация учреждения делает все от нее зависящее для того, чтобы институт не прекратил свою деятельность. «Сейчас идет конструктивная работа с Минфином при поддержке и содействии МЗ и НАМН Украины и профильного комитета ВР Украины. За 12 рабочих дней в 2017 году уже проведено 198 операций и 317 интервенций, консультативная помощь оказана 1938 пациентам», – отметили в учреждении.

Напомним, ранее СМИ распространили информацию о том, что в связи с прекращением финансирования Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова принял решение временно приостановить госпитализацию пациентов, а также отправить часть медицинских сотрудников в отпуск за свой счет.