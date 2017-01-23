также в разделеОбщество
23 января. Картина дня 13
Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в убийстве Мамчура 46
Финансировать лечение украинцев за рубежом будут по-новому 19
Россиянин-член НВФ «ДНР» сдался силам АТО 25
Муженко: Разминирование Донбасса может затянуться на десятки лет 11
СБУ нашла еще 50 грузовиков, украденных у «МАЗа» 38
Кабмин выделил 140 тысяч на перезахоронение останков Александра Олеся 14
В Польше не хватает рабочих, надеются на украинцев 38
Гройсман намерен модернизировать таможню в этом году 24
Геращенко: 15 «ДНРовцев» действовали в Украине для дестабилизации ситуации 30
«Страшилка для россиян»: в «Правом секторе» прокомментировали новые дела СК РФ 37
Украинские паралимпийцы заняли первое место на этапе Кубка мира по лыжам и биатлону 19
Геращенко: Покушения на меня и убийство Шеремета планировал один центр в РФ 54
Луценко о новых прокурорах: Зеленая трава пробьет асфальт 30
Институт Амосова опроверг информацию о прекращении своей работы 87
Украинский нардеп избран вице-президентом ПАСЕ 171
Перебийнис стал послом Украины в Чехии 17
Порошенко создал военно-воздушную зону над Донбассом 214

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 3 жителей Львова и области, которые пытались совершить действия по насильственному захвату государственной власти, двое из которых готовились к совершению террористических актов на территории Львова и области.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Они планировали несколько взрывов на железнодорожных путях в пределах города и области. Для этого в течение июня-августа 2016 года проводили осмотр железнодорожных путей, испытали устройство инициирования взрыва, приобрели электродетонаторы и запалы для изготовления взрывных устройств и хранили их по месту жительства. Детали планировки и совершение террористических актов обсуждали во время совместных встреч во Львове. В то же время в ходе одной из таких встреч часть людей отказались от участия в совершении взрывов на железнодорожных путях», - говорится в сообщении.

Указанную группу лиц задержали еще на стадии подготовки теракта. Во время задержания преступников один из них оказал активное сопротивление и ранил сотрудника Службы безопасности.

Кроме того, во время санкционированных судом обысков у указанных лиц обнаружен и изъят арсенал огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в частности, гранатометы РПГ-7 с гранатами к нему и РПГ-26, автомат Калашникова и патроны к нему в количестве более 1000 штук, 8 единиц переделанного  огнестрельного оружия, 2 кг взрывчатого вещества гексоген, 1 кг взрывчатого вещества тротил, вещества для изготовления в бытовых условиях 5 килограммов взрывчатого вещества, еклектродетонаторы, запалы, и тому подобное.

В ходе следствия установлено, что накопление такого количества огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, было одним из пунктов плана действий, конечной целью которых должен стать захват с использованием оружия и взрывчатки государственной власти в районах Львовской области, расположенных в горной и лесистой местности.

Во исполнение плана действий указанной группой лиц осуществлялся сбор информации о местах, в которых можно незаконным путем получить оружие, боеприпасы, взрывные устройства, подыскивание соучастников, обустроен тайник с запасами пищи и гранатой и тому подобное.

В дальнейшем, на следующих этапах реализации действий по захвату государственной власти предусматривалось создание баз для укрытия, совершения грабежей и разбоев с целью завладения имуществом, деньгами, огнестрельным оружием, а также уничтожение имущества с целью проверки новых соучастников.

В настоящее время следователями Службы безопасности проводится дальнейшее расследование с целью установления всех соучастников преступления и розыска подозреваемого, который скрывается от правоохранительных органов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

121
Теги
Ботинки зимние