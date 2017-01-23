Киевлян призывают активнее подавать свои предложения в районные администрации или в КГГА по поводу ремонта лифтов. Об этом в Facebook написал заместитель председателя КГГА Владимир Бондаренко.

«В этом году адресная программа ремонта лифтов еще только формируется, поэтому призываю киевлян активнее подавать свои предложения в районные администрации или в КГГА», - отметил он.

В целом, по его словам, на 2017 год по программе экономического и социального развития столицы на это запланировано 90 млн грн.

Бондаренко также отметил, что сегодня в столице эксплуатируется 22 тысячи 134 лифта, из них около 10 тыс. отработали свой эксплуатационный возраст - 25 лет.

«Мы не можем их одновременно все заменить, или все выключить. Их каждый год ремонтируют, Госгорпромнадзор проверяет и выдает разрешение на эксплуатацию», - рассказал чиновник.