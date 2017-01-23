Испанский депутат Педро Аграмунт, переизбранный в понедельник на пост президента ПАСЕ на 2017 год, планирует приложить усилия для возобновления участия России в работе ассамблеи.

Об этом он заявил в речи в зале ассамблеи после своего избрания, сообщает «Европейская правда».

Он заявил, что планирует следующие контакты с РФ по этому поводу.

«Я провел многочисленные консультации с руководителями палат парламента России и с депутатами. Я всегда настаивал, что представители всех стран должны участвовать в работе ассамблеи, поскольку мы – ассамблея 47, а не 46 государств.

Отсутствие России в этом зале не идет на пользу никому», - заявил Аграмунт.

«Я буду продолжать это делать, поскольку увидел, что представители РФ настроены на диалог и хотят найти выход из тупика», - добавил он.

Президент ПАСЕ отметил, что инициирует проведение слушаний по парламентской дипломатии, посвященных этому вопросу.

Напомним, сегодня, 23 января, Аграмунт был переизбран президентом ПАСЕ на 2017 год на безальтернативных выборах.

На предыдущей осенней сессии Ассамблеи в октябре 2016 года он официально выступил за возвращение полномочий российской делегации.

Как известно, российская делегация не будет участвовать в зимней сессии Ассамблеи.